Ximena Navarrete habla de su experiencia como madre primeriza

MÉXICO.- El pasado 8 de diciembre Ximena Navarrete y Juan Valladares se convirtieron en padres de la pequeña Ximena. Ahora, la exreina de belleza se sinceró con sus seguidores de Instagram y compartió algunos detalles de su parto, así como su experiencia estas semanas como madre primeriza y lo que tiene planeado después de su recuperación.

La ex Miss Universo reapareció en sus redes sociales para responder preguntas que le hicieron sus seguidores, quienes se mostraron interesados principalmente en cómo se ha sentido en sus primeros días como mamá y en cómo fue el parto.

Entre las respuestas de Ximena, reveló que tuvo a su bebé el día en que cumplió las 40 semanas de embarazo y que tuvo que dar a la luz a su hija por cesárea, pues aunque su intención era que fuera un parto natural, no le fue posible, aunque no detallo la razón.

A pesar de no haber tenido el parto planeado, la tapatía aseguró que se siente bien y agradecida con el proceso, pues lo importante era que su hija naciera bien. Por otro lado, comentó que está teniendo una exitosa recuperación.

“Me ha ido súper bien y mi recuperación va excelente. Al día siguiente de la cesárea ya estaba de pie dando algunos pasos. Tengo a los mejores médicos, así que confió plenamente en las decisiones que tomamos”, compartió.

Así mismo, aseguró que no ha sufrido de depresión postparto y dijo que espera que continúe así, aunque sí reveló que hasta ahora, tras casi un mes del nacimiento de la bebé, ha tenido días muy cansados.

Los internautas también la cuestionaron sobre la nacionalidad de su hija, ya que Ximena vive en España y fue ahí donde dio a luz. Sin embargo, la exreina de belleza respondió que su hija es mexicana, “mitad de Jalisco y mitad de San Luis”, como sus padres.

Quiere recuperar su figura

Por otra parte, dijo que espera que su recuperación continúe tan bien como hasta ahora para volver pronto a su antigua rutina, ya que quiere recuperar el cuerpo que la ha caracterizado. Para ello ha cuidado de su alimentación con el apoyo de una nutrióloga.

“Todavía no estoy en mi peso, me faltan algunos kilos. En cuando tenga luz verde para hacer ejercicio empezaré con mi rutina, y lo que sí empecé a hacer desde el día después de que nació mi bebé es la alimentación sana”, comentó. Finalmente dijo que ella no tiene planes para su hija y no buscará que siga sus pasos en el modelaje y los certámenes de belleza, porque quiere que ella misma decida a qué se dedicará.