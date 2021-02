Ximena Duque: Supera el Covid-19 y da la bienvenida a su tercera hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Ximena Duque y su esposo, Jay Adkins, anunciaron el nacimiento de su tercer bebé, esto luego de que la actriz fuera hospitalizada en la recta final de su embarazo por un cuadro de neumonía que presentó tras contagiarse de covid-19.

La famosa compartió una foto con su hija, a quien dijo pudo cargar en sus brazos tras más de 20 horas de estar en labor de parto. A través de sus historias de Instagram, la actriz, conocida por telenovelas como La casa de a lado o Corazón Valiente, y Jay Adkins trasmitieron algunos de momentos del parto; señalaron que los médicos tuvieron que intervenir debido a ciertas complicaciones.

Después de casi un día de estar en labor de parto, Ximena Duque pudo darle la bienvenida a su hija, Skye. La actriz publicó una fotografía a sus seguidores en las que aparece abrazando a su pequeña junto a su esposo.

"Skye Adkins. 02.6.2021. Después de 20 horas llegó nuestra princesa... El parto terminó en cesárea, aún no puedo creer todo lo que se complicó, pero de una cosa sí estoy segura, y es que todo valió la pena. Te amo mi princesa", escribió junto a la imagen la también empresaria.

El nacimiento de su pequeña estaba programado para la siguiente semana, pero la bebé se adelantó. Ahora, la actriz regresará muy pronto a casa junto a sus hijos, Cristan Carabias y Luna, quien recién cumplió 3 años de edad.

Ximena Duque supera covid-19

Al inicio del 2021, la actriz, de 35 años, señaló que había sido internada en un hospital de Miami por complicaciones derivadas del covid-19 por recomendación de su médico para monitorear su estado de salud y tratar de manera eficaz el cuadro neumonía que presentaba.

"Llevó ya un par de días en el hospital. Estaba, por supuesto, en casa descansando, cuidándome. Ya eran muchos días de fiebre. Mi ginecóloga, pues me dijo: 'No ya vete al hospital porque no te quiero tener en casa así'", explicó la actriz.

"Llegué al hospital con un cuadro de neumonía en los dos pulmones, un cuadro normal para los pacientes de covid-19, pero en mi caso al estar embarazada es un poco más delicado porque el tratamiento no puede ser tan agresivo. Entonces, inmediatamente me empezaron a tratar", señaló.