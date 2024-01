Xavi y el accidente que le cambió su rostro y la vida, antes de "La Diabla" y "La Víctima"

PHOENIX, Arizona.- Xavi, el joven cantante de corridos tumbados, sufrió un accidente antes de la Víctima y la Diabla, éxitos que lo colocaron en el plano musical y los Tops de Spotify.

El accidente le cambió a Xavi el rostro y la vida por completo pues tuvo que mostrar su resiliencia y sobreponerse a tiempos complicados, según reveló en una entrevista con Pepe Garza.

Semanas en el hospital y enfrentando diagnósticos poco alentadores, además de luchar contra la secuelas físicas y emocionales del accidente, pasó Joshua Javier Gutiérrez, nombre completo del artista mexico-estadounidense.

Estuve por semanas en el hospital, y los diagnósticos no eran muy alentadores. Pensé en rendirme, tuve miedo de no volver a cantar", contó Xavi a Pepe Garza.

Xavi reconoció que su mayor miedo era no poder volver a cantar por el accidente pues le cambió la cara, ya que del impacto se rompió cachetes, nariz y el rostro.

Me quebré los cachetes, la nariz y la cara. Ahorita cómo me ven, tengo otra cara" .

Las huellas de ese accidente quedan a la vista con una cicatriz que tiene en la barbilla.

También admite que el choque le cambió la vida, pues lo hizo verla de otra manera, mucho más calmado y centrado en sus metas y sin que los lujos ocupen un lugar destacado en sus prioridades.

Hoy por hoy soy muy calmado, no me gustan los dramas en mi vida. Estoy enfocado en lo que quiero y los lujos no son lo importante para mí".