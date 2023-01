William Valdés deja México para irse a Miami

CIUDAD DE MÉXICO.- William Valdés el pasado 28 de octubre salió frente a la cámara para despedirse del programa ‘Venga la Alegría’ después de que se había dado a conocer que habría algunos cambios en el matutino.

A tres meses de que se ha quedado sin trabajo el joven conductor publicó en su cuenta de Facebook, que había decidido regresar a Miami a estar un tiempo con su familia y buscar nuevos proyectos.

El presentador admitió que fueron cuatro años de muchos aprendizajes y aventuras, pero que lamentablemente su trabajo había terminado y aunque en sus planes eran estar más tiempo en el país, lamentablemente tiene que partir.

Es oficial y le tengo que decir adiós a México. Fueron cuatro años espectaculares, increíbles, llenos de muchísimas aventuras, experiencias y como muchos de ustedes saben el último día mío de trabajo fue el 28 de octubre. Bueno hay una realidad en México yo me mudé en el 2019 y vine a trabajar. Siempre quise vivir acá, siempre quise trabajar acá y lo cumplí, aunque fueron solo cuatro años solamente, pero se cumplió”, mencionó.

 

Además el influencer agregó que en estos meses en los que ha estado desempleado se la ha complicado vivir en la Ciudad de México, por lo que tiene que seguir adelante y creciendo en su carrera profesional.

William Váldes reveló que esta decisión no ha sido para nada fácil, pero que desde diciembre habia estado pensando que era momento de despedirse de la Ciudad de México y al darse cuenta de todos los movimientos que tenía que hacer en Miami optó que era la mejor decisión.

William Valdez reveló que la televisora de Ajusco le puso muchos obstáculos

Además el conductor reveló que la televisora de Ajusco “complicó” que él pudiera seguir sus sueños pero a pesar de todo se sentía muy agradecido por la oportunidad pero deseaba tener un crecimiento en la industria entretenimiento.

"No tengo miedo, yo sé que mucha gente me pregunta ‘¿Qué vas hacer ahora?’, ‘Ahora que no estás en la televisión’. Yo voy hacer exactamente lo mismo, no puedo hacer otra cosa que no hacer lo que yo hago. Tarde o temprano voy a terminar en programa o voy a estar haciendo porque estudie para esto” comentó el conductor.