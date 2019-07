William Levy y Bárbara Mori ¡sí salieron!

En 2011 se rumoraba acerca de una posible relación entre William Levy y Bárbara Mori, luego de que se les viera juntos en un cine de la ciudad de México.

Dicha información la otorgó un paparazzi para el programa ‘Sale el sol’.

‘‘Ellos les abren las escaleras de la salida de emergencia, él ya conoce tan bien el cine que su camioneta la estacionaron afuera de la salida de emergencia, entonces cuando a mi me hablan y me dicen: Está en tal sala, acaba a tal hora, todos los datos de él y viene con Bárbara Mori, dije: no bueno, es una bomba’’.

Los paparazzi identificaron el carro de Levy y permanecieron a la espera del actor.

‘‘¿Cuál es mi sorpresa? Cuando ya van a salir su chofer y uno de sus escoltas, la camioneta la acercan así a nada de la puerta, pero dijimos: no importa porque la salida de emergencia es un cubo que son puros vidrios, entonces los íbamos a ver porque a esa hora ya es noche, eran las dos de la mañana’’, señala el fotógrafo.

‘‘Pues tanto era su miedo que le tiraran una foto o que lo viera la gente, que cuando sale, no sé como le hizo o con quien tuvo que hablar, pero le apagaron la escalera, apagaron todas las luces de las escaleras de la salida de emergencia, entonces ya no pudimos hacer nada’’.

La primera en subir al auto fue bárbara, sin embargo, los actores vieron a un equipo de fotógrafos a lo lejos, por lo que hablaron a la policía para que se quedaran hablando con los paparazzis, aprovechando así el tiempo para irse.

El fotógrafo comenta que tomó el riesgo y se adelantó al camino de los famosos llegando antes que ellos, lo que le dio tiempo de instalarse logrando fotografiarlos

En las imágenes se ve claramente al actor y a la actriz bajando del carro.

Cabe señalar que dicha salida fue negada tanto por Levy como por Mori.