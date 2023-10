Will Smith y Jada Pinkett Smith tienen separados desde el 2016

Tijuana BC.- Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, han revelado que llevan más de siete años viviendo vidas separadas, a pesar de no haber formalizado su divorcio.

Jada Pinkett Smith confesó esto durante una entrevista con la periodista Hoda Kotb, cuyo adelanto fue publicado por NBC News.

La pareja no había hecho pública su separación anteriormente porque, según Jada, no se sentían listos.

Mantienen imagen

Esta revelación es parte de su próximo libro de memorias, "Worthy", que se publicará el 17 de octubre. A pesar de su separación, han mantenido la imagen pública de ser una pareja y han asistido juntos a numerosos eventos.

A pesar de haber estado viviendo vidas separadas desde 2016, Will Smith y Jada Pinkett Smith no han formalizado su divorcio.

La entrevista en la que Jada hizo esta revelación se llevará a cabo en su ciudad natal, Baltimore, y en ella, explicó que su matrimonio se fracturó debido a "muchas cosas" y que ambos estaban agotados de intentar salvarlo en 2016.

Sin procedimientos legales

Aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente, Jada menciona que hicieron una promesa en el pasado de no hacerlo, y todavía no han sentido que pueden romperla.

Esta confesión arroja luz sobre la compleja dinámica de su relación a lo largo de los años.