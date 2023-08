Wendy Guevara prefiere compromisos con Las Perdidas y niega que Mayer sea su mánager

Ciudad de México.- Después de que Sergio Mayer expresara sus intenciones de incluir a Wendy Guevara en la gira del Team Infierno, la influencer contó las razones por las que no le sería posible participar en los proyectos de sus compañeros.

“Lo que pasa es que cuando nos entrevistaron los del Team Infierno les dije ‘Las perdidas no están aquí, o sea, no caben aquí porque somos el Team Infierno’, pero yo soy de “Las perdidas” y voy a seguir siendo de Las perdidas y tenemos fechas juntas y tenemos muchos proyectos, tenemos fechas en los antros, en teatros de diferentes ciudades de la república y yo siempre voy a ser perdida, no frieguen”.

De la misma manera, Guevara reaccionó al comentario que hizo Sergio con relación a que el único amigo que se había llevado del reality era Emilio Osorio.

Si no me quieren díganme cul*%$ para bloquearlos del WhatsApp”, contestó con una gran sonrisa, y agregó: “al final de cuentas fuimos a un reality que es un juego, no es a fuerza que yo tenga que ser amiga de todos, a mí todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así pues no lo puedo obligar, él es dueño de su vida y sus decisiones”

Dijo en entrevistas para el programa Hoy.

¿Mayer su mánager?

Acto seguido, Wendy acabó con las especulaciones y negó que el exGaribaldi fuera su representante artístico. “De repente lo ando viendo porque anda aquí en lo de Televisa él ayudándome en unas cosas que lo pusieron, pero no es mi mánager, porque andaban diciendo que era mi mánager”, manifestó.

Por último, la youtuber invitó a la gente a no creer todo lo que se dice de ella en redes sociales. “En el celular hago una historia de 5 minutos, de 3 minutos, entonces no me ven 24/7, pero estoy muy agradecida con toda esa gente”, remató.