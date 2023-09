Wendy Guevara no lograría sold out con su gira Resula y resalta, ¿adiós fama?

HERMOSILLO, Sonora.- La rápida fama de la influencer Wendy Guevara se notó tras su participación en el famoso programa ‘La Casa de los Famosos México’ pues se ganó el corazón de miles de personas que estaban al pendiente de su día a día.

Tras todo el furor del reality de Televisa, la influencer anunció que llevaría a cabo su tour Resulta y resalta en el Teatro Metropólitan, donde cantará y bailará al ritmo de su música este jueves 14 de septiembre.

Sin embargo, las cosas no saldrían como Wendy y su equipo esperaban, ya que no ha logrado sold out, como se pensó en un principio.

Según las estadísticas de los boletos, solo la parte inferior del lugar ha tenido venta, mientras que la parte superior luce casi vacía.

Como era de esperarse los usuarios reaccionaron rápidamente ante dicha información y hablaron sobre el “poco” talento que tendría Wendy Guevara arriba de la tarima.

Innumerables usuarios, en redes sociales, subrayaron que no pagarían un boleto por ver el show de ‘la Perdida’, y han indicado que la única manera en la que asistirían sería gratis.