Wandavision: ¿Quién es Spectrum y cómo se conecta con Captain Marvel?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que se estrenó la primera película de Captain Marvel los fans se han estado preguntando si Monica Rambeau, hija de la compañera de Carol Danverse, tendría un papel más importante en el futuro del MCU, y el capítulo 7 de WandaVision parece confirmar que ese es el caso.

Durante el capítulo, Monica descubre que Hayward, el jefe de SWORD, estaba intentando reanimar el cuerpo de Vision antes de que Wanda lo robara, así que decide entrar nuevamente en The Hex para contarle la verdad, pero Wanda claramente no la quiere ahí (especialmente después de que le recordó todo el drama de Ultron) e intentó expulsarla nuevamente. Esta vez Monica pudo resistir, sus ojos cambiaron a un color azul brillante y pareció usar algún tipo de energía para volver al suelo.

¿Por qué ese detalle es importante? Pues porque los poderes y características mostrados por Monica Rambeau corresponden a los de Spectrum, que es una de las identidades heroicas con las que aparece en los cómics, y Spectrum tiene una fuerte conexión con Captain Marvel que va más allá de la relación entre Carol Danvers y María Rambeau.

Está claro que la agente de SWORD, que desapareció con el Blip de Thanos, es mucho más poderosa de lo que parecía y el hecho de que pueda ser Spectrum podría ser una señal de que su papel en Captain Marvel 2 será mucho más grande, y que esta película también se va a ver afectada por el multiverso que está por abrirse.

¿Quién es Spectrum?

No hemos visto gran cosa de los poderes de Mónica, pero la vimos entrar en The Hex sin perder su memoria y lanzar una especie de rayos que la ayudaron a no ser expulsada de nuevo, y eso está conectado con lo que sucede con su personaje en los cómics.

Monica Rambeau apareció por primera vez en los cómics de The Amazing Spider-Man Annual #16 de Roger Stern, John Romita Jr., John Romita Sr., Jim Novak y Stan Goldberg, y ahí es donde obtuvo sus superpoderes, que incluyen la capacidad àra manipular distintas formas de energía,

Monica Rambeau eventualmente se convierte en la líder de los Vengadores, bajo la identidad de la Capitana Marvel de la década de 1980, incluso antes de la llegada de Carol Danvers.

La historia de los poderes de Monica comienza cuando ella conoce al Profesor Andre LeClare, quien le pide ayuda para desarrollar un aparato que sería más poderoso que una bomba atómica, pero todo sale mal y Rambeau termina expuesta a una gran cantidad de energía extra dimensional (similar a la energía de The Hex que provoca los cambios que vemos en WandaVision).

LeClare termina ayudando a Monica a controlar sus poderes que afectan las ondas radio, luz e incluso electricidad, cosa que le permite atravesar objetos sólidos, viajar a la velocidad de la luz y realizar pequeñas cantidades de energía como explosiones de fuerza pura.

Es LeClare quien crea el traje de Captain Marvel para Monica con moléculas inestables y ella finalmente se convierte en superhéroe, lo que la lleva a trabajar con Spider-Man, The Thing y los Vengadores, que además la ayudaron a dominar sus nuevas habilidades.

Monica solo es Captain Marvel por un tiempo y eventualmente cambió su nombre a Spectrum (además de que también cambió su traje) cuando comenzó a trabajar con los Mighty Avengers. Spectrum es uno de los personajes más poderosos de Marvel, y ahora que la versión de la serie de Scarlet Witch parece haberse transformado, podemos suponer que no es la última vez que vamos a ver a Monica Rambeau y que eventualmente podríamos ver a su famoso alter ego en las películas.