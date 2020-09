Vuelven a retrasar Wonder Woman 1984; ahora para Navidad

ESTADOS UNIDOS.- “Wonder Woman 1984” estaba lista para llegar a los cines el próximo 2 octubre, los planes cambiaron nuevamente.



Debido a que el panorama por la pandemia mundial del coronavirus no ha mejorado, la película “Wonder Woman 1984”, dirigida por Patty Jenkins y protagonizda por Gal Gadott, volverá a retrasarse, ahora para Navidad, en un último intento para que la cinta se estrene este 2020.

“Patty es una cineasta excepcional y con Wonder Woman 1984 ha entregado una película increíblemente dinámica que encantará a los cinéfilos de todas las edades en todo el mundo”, dijo Toby Emmerich, presidente de Warmer Bros, a Variety.

La directora Patty Jenkins agregó: “En primer lugar, déjame decirte cuánto amamos Gal y yo a todos nuestros devotos fanáticos de Wonder Woman en todo el mundo, y tu entusiasmo por 'WW84' no podría hacernos más felices o ansiosos de que veas la película. . Como sé lo importante que es llevarles esta película en una pantalla grande cuando todos podamos compartir la experiencia juntos, espero que no les importe esperar un poco más. ¡Con la nueva fecha el día de Navidad, estamos ansiosos por pasar las vacaciones contigo! "





The Wall Street Journal expone que esta decisión se tomó a raíz de la modesta recaudación en taquilla que logró la película “Tenet” de Christopher Nolan, al acumular 20 millones de Dólares en Estados Unidos y Canadá durante su fin de semana de estreno.



También adelanta que el estreno de la cinta podría, por fin, llegar hasta 2021.



“Como muchas películas importantes que originalmente debían verse durante el ajetreado período cinematográfico de verano, ha cambiado su fecha de estreno varias veces a medida que los estudios luchan con la incertidumbre sobre cuándo y dónde reabrirán los cines”, cita el medio.