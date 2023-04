Vocalista de 'La Sonora Dinamita' reacciona a detención de su presunto agresor por abuso sexual

Ciudad de México.- Heidy Infante reaccionó a la noticia de la detención de Yian “N", quien es acusado de haber cometido los delitos de abuso sexual y lesiones en contra de la cantante. El cubano se encuentra en prisión preventiva por riesgo a que sé dé a la fuga.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, Infante contó que se enteró de la detención de Yian “N” a través de uno de sus abogados y reconoció que la noticia la tomó por sorpresa, pero la tranquilizó debido a que temía por su integridad física. Asimismo, detalló que estuvo presente en la audiencia donde se vinculó a proceso al artista cubano.

Se llevó a cabo la audiencia donde se encontraron todos los elementos correctos y pertinentes para vincular a proceso y desarrollar el juicio y que se pudo lograr la prisión preventiva justificada de este sujeto […] Visualmente fue muy impactante ver a la persona que te agredió esposado, fue difícil, tuve que tener a una psicóloga de acompañante para poder madurar esto. Le dieron dos meses de este proceso preventivo de prisión, y viene el proceso”

manifestó.

Busca seguridad

La artista confía en que, con el paso de los días, pueda recuperar la seguridad que perdió tras la agresión que recibió en pleno espectáculo. “Las amenazas que él hizo hacia mi persona pues obviamente son de muerte y no sabes ni por dónde te va a llegar, pero espero que ya teniéndolo bajo prisión preventiva, este miedo se me vaya a mí quitando poco a poco y que pueda tener la seguridad, al menos en este instante, de que él está allá adentro”.

Sin embargo, destacó que las intimidaciones no solo han llegado por parte de Yian. “Espero que no haya ninguna represalia de ninguna de las personas porque he tenido mucho ataque cibernético de gente que lo apoyan o que piensan que lo que yo hice estuvo mal”, señaló la cantante.

¿Qué sucedió?

Heidy fue agredida el pasado 4 de marzo en pleno escenario durante un concierto en la alcaldía Iztapalapa. Tras el incidente, Yian “N” se dio a la fuga y solo se supo que su defensa interpondría una denuncia contra la cantante alegando que ella fue la primera en tocarlo de manera indebida; no obstante, se desconoce si realmente completaron la demanda o no, pues fue el pasado viernes 31 de marzo cuando se reportó la aprehensión del presunto agresor de la nieta de Pedro Infante.