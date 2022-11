Vocalista de La Original Banda El Limón responde ante beso a fan en plena presentación.

Tijuana, Baja California.- El vocalista de La Original Banda Limón, Ramón Maldonado, protagonizó romántico momento al besarse con una admiradora en pleno concierto en Jalisco.

La agrupación compartió el video en sus redes sociales, Ramón se encontraba interpretando el tema"Qué me digan loco" cuando se percató que una fan lo miraba con ojos de amor y decidió cantarle de cerca hasta intercambiar un beso.

Los internautas preguntaron a Maldonado sobre la grabación y respondió: "No creo que haya hecho nada malo, mucha gente lo puede tomar a mal, mucha gente le pareció bonito, ya es el criterio de cada quien".

Una muchacha me comenzó a tomar video, yo me acerque con ella para cantarle más cerquita así como a todo el público me deje llevar y paso lo que paso"