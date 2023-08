Viuda del exmánager de Luis Miguel defiende al cantante

Ciudad de México.- Lucía Miranda, viuda del exmánager de Luis Miguel, reaccionó a las especulaciones donde señalan que LuisMi usa doble durante las presentaciones de su gira.

Estoy sorprendida que digan todas las cosas que están diciendo, que es el doble, que tiene un doble. Él no viaja con dobles, nunca tuvo dobles en su vida, no le gusta eso y la verdad me llama la atención que se diga eso”

Manifestó Miranda en el programa A la Barbarossa.

De igual forma, Miranda lamentó lo que se rumora sobre que el artista hace playback en sus conciertos. “Lo conozco muy bien a Micky, sé del talento que él tiene, realmente si ustedes lo están viendo, él tiene la voz impresionante y aparte hablan de que hace playback, ¡por favor!”, expresó indignada.

Sin importancia

Conjuntamente, la viuda de López destacó que conoce a Luismi de tal manera, que sabe que el artista no le da importancia a los comentarios que surgen en los medios de comunicación.

“Él no hace caso, no contesta, yo creo que el periodismo está un poco enojado con él porque él no quiere hacer notas, pero bueno, hay que respetar al artista, el artista no quiere dar notas, y bueno, hay que dejarlo. Pero ahora no está haciendo notas y yo creo que no va a ser porque se están diciendo tantas cosas”, dijo al respecto.

Finalmente, Miranda aseguró que en los próximos días volverá a reunirse con el famoso cantante. “Ahora lo voy a ver este fin de semana, y que no lo veo… a partir de la pandemia. En la pandemia estuvimos juntos en Acapulco, porque él estaba muy cerca de mi casa”, confesó Lucía en la emisión argentina.