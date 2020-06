Viuda de Yoshio narra su difícil duelo tras la muerte del cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de un mes de la muerte de Yoshio, su ahora viuda Marcela Hernández confesó lo complicado que ha sido para ella el sobrellevar la muerte del cantante, además reveló sus intenciones de regalar algunas pertenencias del artista.

Intentado adaptarse a su nueva vida, Marcela relató el duro momento que atraviesa por ahora. “Han sido (días) muy difíciles, yo creo que cada día que pasa es más dolorosa la ausencia, pero bueno, no sé, yo creo que será el tiempo, hay días muy malos y hay días mejores… lo más doloroso es la ausencia física y la forma en cómo nos tocó esto del confinamiento, de no poder ni siquiera estar con mis hermanos, con mi mamá, o sea, pasar esto en casa, nosotros, es muy duro, es muy difícil”

De la misma forma, Marcela recalcó su deseo de hacerle un homenaje a su famoso esposo cuando termine toda la situación de la contingencia sanitaria, por lo que no descarta utilizar todos los reconocimientos que el intérprete recibió en vida.

Para finalizar, Hernández declaró en entrevista para el programa Todo para la mujer, que luego de que sus hijos tomen algunas pertenencias que deseen conservar de Yoshio, no descarta regalar lo demás.

“Creo que lo quiero dar a alguien que lo utilice, alguien que lo use, no quisiera yo quedarme con eso porque no creo que me haga bien”; sin embargo, aclaró: “eso es lo que estoy pensando en este momento, no he hecho todavía nada… lo que quiero es que alguien lo utilice, que alguien lo use, él era una pasión que tenía, los zapatos, la ropa… me gustaría que eso lo pueda aprovechar alguien”.