Viuda de Armando Manzanero revela las canciones que le compuso el cantantautor

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Elena Villa sigue brindando detalles de su historia de amor con Armando Manzanero, además de revelar que temas como “Por debajo de la mesa” y “Nada Personal” se los compuso a ella.

La viuda del cantautor mexicano relató en entrevista para el programa Sale el Sol los impedimentos que vivieron para que su historia de amor se consumara desde hace algunas décadas.

“Fue un señor que siempre estuvo al pendiente de mi en todos los sentidos, Armando, cuando me conoce a mí, yo soy muy joven, entonces, no solo fue mi marido, fue mi amigo, mi compañero de vida, nosotros nos conocimos cuando yo tenía 23 años, entonces tomamos la decisión de cada quien hacer su vida, yo me caso, él se casa, pasa el tiempo y nos divorciamos ambos y nos casamos”, explicó.

Al respecto de las canciones que le dedicó, Laura Elena confesó: “La primera que me escribió fue “Nada Personal”, y de ahí vienen una infinidad de canciones. “Por debajo de la mesa”, él me dio un anillo de compromiso en ese tiempo y me pidió que me casara y yo no me podía casar porque él ya tenía hijos y yo quería tener una familia, y él ya iba a cumplir 60 años quizá… “No existen límites”, “Tal vez, quizá”, “Dormir contigo”, “Ese momento”, “Que sea en un parque”, bueno, muchísimas. Afortunadamente me escribió muchas, muchas canciones muy bonitas”.

Posteriormente, Villa detalló que vivió 10 años junto al yucateco, y este 1 de febrero cumplirían 7 años de casados, además reveló con una gran sonrisa que él decía que ella era el amor de su vida.

“Así lo decía él, no lo puedo decir yo, así lo decía él”, concluyó.