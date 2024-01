Viral | La divertida reacción de Ryan Gosling tras ganar a mejor canción con "I'm Just Ken"

Estados Unidos.- La entrega de premios sigue su curso, y el domingo 14 de enero tuvo lugar la edición 29 de los Critics Choice Awards. La actriz Chelsea Handler fue la presentadora por segundo año consecutivo, dando inicio a la ceremonia en el escenario del hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.

Las películas más destacadas de la ceremonia fueron "Oppenheimer", que se alzó con el premio principal a la mejor película, director, efectos visuales, edición, fotografía, actor de reparto, banda sonora y conjunto actoral. Asimismo, "Barbie" fue reconocida con seis premios en total, abarcando categorías como mejor comedia, peinado y maquillaje, diseño de vestuario, diseño de producción, guión original y mejor canción.

La sorpresa de Ryan Gosling al ganar el premio a la Mejor Canción

Una de las escenas más divertidas de la noche se vivió cuando se anunció el ganador de la categoría de Mejor Canción en los Critics Choice Awards. El galardón fue para “I’m Just Ken”, una canción coescrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt e interpretada por Ryan Gosling en la película “Barbie”. El actor canadiense, de 43 años, no pudo ocultar su asombro y su incomodidad al escuchar su nombre. Con el ceño fruncido y una mueca de horror, miró a su alrededor como si buscara una explicación.

Su canción supero a dos éxitos de “Barbie”, “Dance the Night” de Dua Lipa y “What Was I Made For” de Billie Eilish, así como a otros tres temas nominados: “Peaches” de “The Super Mario Bros. Movie”, “Road to Freedom” de “Rustin” y “This Wish” de “Wish”.

Ronson y Wyatt subieron al escenario a recoger el premio y dedicaron unas palabras a Gosling, que se quedó sentado entre el público. “Este es tanto su premio como el nuestro”, le dijo Ronson. “Hiciste que el público se enamorara de esta canción con tu inigualable interpretación”, añadió. Ronson también aprovechó para agradecer a la directora de “Barbie”, Greta Gerwig, por darles la oportunidad de crear una canción tan especial. “El hecho de que hayas reservado 11 minutos para este rock progresivo, balada poderosa, ballet de ensueño, shred-fest para que los chicos también pudieran llorar y tomarse de la mano un poco, realmente estaremos siempre en deuda contigo por eso”, afirmó.

La reacción de Gosling se volvió viral en las redes sociales, donde muchos usuarios se burlaron de su expresión, mientras que otros criticaron que una canción sobre la masculinidad sobresaliera por encima de otras melodías más profundas en una película con un mensaje de empoderamiento femenino.

Ryan Gosling es el único hombre que ha entendido la película, tengo 0 dudas pic.twitter.com/VXGgBnTJ1F https://t.co/DUDiPGC9Xi— Elvira⸆⸉ �� (@elvairaremix) January 15, 2024

Tal vez te interese: Lista completa de ganadores de los Critics Choice Awards 2024