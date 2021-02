Violeta Isfel se operó los senos para tener papeles

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar del gran éxito que tuvo Violeta Isfel en la telenovela “Atrévete a Soñar”, se vio desesperada por no tener más llamados para telenovelas o series.

Y esto se debería a que su físico no encajaba en los estereotipos de belleza que buscan los productores, pues ella era muy delgada y “plana” en cuanto a su busto.

Fue por este motivo que se vio obligad a aumentarse el busto para ser considerada para papeles en producciones mexicanas.

“Después de 'Atrévete a Soñar', justito (me operé). De hecho, dí conciertos recién operada. Creo que habían pasado 20 días o 40 y entonces no levantaba los bracitos”, contó para el programa “Venga la Alegría”.

Su operación no se la pagó ningún productor o televisora, pues ella fue la que ahorró para costearse dicha intervención estética.

“Yo era una espalda... tuve que ahorrar mi lanita, invertirle. Yo escuchaba de actrices que decían: ‘Es que tal productor me los puso’ (los implantes), pero no, a mí todo me ha costado”, declaró.

“(Pensé) Mejor que me den papeles de cómo me veo. En algún momento cuando me costó trabajo porque al menos en la empresa donde trabajo hay un molde en particular, pero la protagonista sí o sí tiene que verse espectacular”, comentó.

Si algo la frustraba era no encajar en los estereotipos de belleza, razón por la cual se sintió mal.

“Era muy difícil poder encontrar trabajos porque qué podía ofrecer, si la protagonista tenía que verse torneada o debía tener un cuerpazo o algo, además de ser talentosa y muy guapa, entonces dentro del molde yo no entraba”, mencionó.

Incluso confesó el momento en que decidió operarse: Justo después de hacer casting para “Teresa” en 2010.

“Yo lo vi como un requisito (operarse). Por ejemplo, mi prueba máxima; a mí me llamaron para hacer el casting de ‘Teresa’, la Teresa que hizo Angelique Boyer, y para mi esa Teresa era mi el top de mi vida. Yo no me podía ver como Teresa, jamás, y entonces fue para mí como ‘ya entendí qué me hará falta’'', finalizó.