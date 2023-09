Video de “Piqué” pidiendo perdón a Shakira se viraliza en redes

Ciudad de México.- Gerard Piqué es tendencia por un video creado con inteligencia artificial (IA) en el que aparece pidiéndole disculpas a Shakira.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se escucha al exfutbolista español confesar su arrepentimiento por haberse ido con Clara Chía, acción que califica como un error.

Qué tal amigos. Eh… hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak perdón. Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname”