Video: Llora Alejandro Fernández ante la crisis que viven los mariachis

Ciudad de México.- Alejandro Fernández mostró uno de sus lados más sensibles y se conmovió hasta las lágrimas al hablar de la crisis que están enfrentando los músicos por la pandemia de coronavirus.

“Si nosotros los cantantes la estamos pasando mal... imagínate los músicos. Los músicos no tienen trabajo, están parados totalmente y es muy triste ver cómo la están pasando”, dijo el cantante durante la entrevista que brindó a la plataforma Uforia Hangout Sessions.

Y aunque intentó contener el llanto, el hijo de Don Vicente Fernández añadió con la voz entrecortada: “De verdad, me rompe el corazón... La verdad... este... perdón… Ver a los mariachis afuera de la calle tocando gratis... es muy triste ver sufrir, es nuestra familia finalmente”.

Por otra parte, el cantante también habló del estado de ánimo que ha vivido durante el confinamiento. “De repente me dan ataques de ansiedad, desesperación y no ha sido nada fácil, pensamos que no iba a durar tanto tiempo. Hemos estado trabajando, no en el escenario, pero sí con colaboraciones y cosas así (…), me vino a partir la madre, porque estaba feliz con la gira más importante en mi carrera: ‘Hecho en México’”.

Sin embargo, no todo ha sido malo durante esta pandemia para “El Potrillo”, pues en estos días de encierro cambió su alimentación y empezó a hacer ejercicio, hecho que lo ha llevado a perder peso, incluso presumió ser talla 30 de pantalón.

Video: