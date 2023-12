Video: Así reaccionó Joaquín López Dóriga durante programa en vivo tras sismo de 5.7 en CDMX

Joaquín López-Dóriga sorprendió por la reacción que tuvo durante el temblor magnitud 5.7, con epicentro en Puebla, que activó la alerta sísmica la tarde de este jueves 07 de diciembre en la Ciudad de México.

Aunque el incidente se suscitó en plena transmisión de su noticiero para Radio Fórmula, el periodista conocido como “El Teacher” mantuvo calma desde el primer momento y posteriormente solicitó a quienes lo acompañan en su emisión a retirarse del lugar conforme a los protocolos establecidos.

“Espérame, está sonando la alerta sísmica, pero pues estamos todos tranquilos... no, en este momento está temblando, sí y está temblando fuerte. Yo les pido a mis compañeros que se tengan que retirar, que lo hagan de acuerdo al protocolo sísmico”, pidió López-Dóriga en plena transmisión.

Pese a esta primera reacción, el comunicador no demoró en exigirle a su equipo de trabajo que se apegara a las indicaciones para este tipo de contingencias, por lo que empezó a elevar el tono de voz, hasta convertirse en un regaño.

Laurita, ¿sí? Estamos en un sexto piso y sí es un movimiento fuerte este movimiento sísmico, yo le sugiero que tenga calma. Compañeros, ustedes se tienen que ir, por favor, ¿sí?, de una vez, por favor, órale, nomás déjenme ahí la cámara fija”, indicó Joaquín.

Sin embargo, al observar que su crew no se iba del lugar, insistió a las personas a desalojar de acuerdo con los señalamientos de protección civil.

“Laura, ¡por favor! Si me quieren hacer caso, por favor y retirarse para seguir el protocolo sísmico. Órale, José Juan, compañero, todos. Por favor, todos. También en la cabina, si me hacen caso, ¡me quieren hacer caso!, ¡por favor!, órale… Laura, adiós, adiós… llévatela por favor sí, porque…”, enfatizó “El Teacher”.

Tras esta indicación a sus compañeros de trabajo, López-Dóriga continuó con el programa y recalcó la importancia de seguir las indicaciones para resguardarse en un evento de este tipo.

“Hemos registrado un temblor, seguimos al aire. Yo le recuerdo, por favor, que sigamos con el protocolo sísmico de seguridad. ¿Se acuerda? No corren, no griten, no empujen. Hay que seguir las instrucciones del personal de seguridad, en estos casos de Protección Civil. Reunirse en los puntos señalados para estos casos y mantener la calma”, manifestó.

El sismo magnitud 5.7 con epicentro en Chiautla de Tapia, en Puebla, se sintió fuerte en la Ciudad de México, afortunadamente el Metro de la CDMX y el resto de la entidad no reportan daños hasta el momento.