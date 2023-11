Victoria Ruffo niega divorcio de Omar Fayad

Ciudad de México.- Victoria Ruffo aclaró los rumores que surgieron sobre su supuesto divorcio de Omar Fayad después de 22 años de matrimonio.

Después de que la actriz emitiera una respuesta que solamente generó más dudas sobre su relación, durante una entrevista para La Mesa Caliente, es que Victoria aclaró cómo está su matrimonio.

Te voy a decir una cosa, la noche que nos casamos, cuando yo me despierto lo volteo a ver y le dijo ‘Omar ya nos casamos… pero ¿qué hicimos?’, (me contesta) ‘pues casarnos’, (le respondo) ‘pero ya eres mi esposo’, me dice ‘‘sí… ya cállate, ya duérmete’, entonces me fui a meter al jacuzzi y yo no daba crédito que me hubiera casado”