Vicente Fernández llora y se disculpa tras escándalo por tocar a fan

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández es uno de los cantantes más reconocidos en el país y también de los preferidos por el público, sin embargo hace unos días estuvo envuelto en un escándalo después de haber tocado a una fan indebidamente

Fue por medio del programa de "Chisme No Like", que compartió un video donde se le puede ver al intérprete de "Un millón de primaveras" posar en una fotografía con tres fanáticas.

Pero lamentablemente en la imagen pareciera que el cantante pone su mano justamente en el pecho de la joven a quien abrazaba para la foto.

Es por esta razón que "Chente" decidió dar la cara en una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde aclaró que jamás le quiso faltar al respeto a su seguidora.

Una cosa es estarme de retratarme ahi y si derepente no me doy cuenta la que sigue y los que siguen, de todos modos me vuelvo a disculpar contigo hija, y cuando quieras esta es su casa" dijo Vicente.

El cantante no pudo contener las lagrimas y declaró que no era fácil enfrentar este tipo de chismes, por su parte la reportera le aclaró que se sabía que él no era ese tipo de persona.

Lamentablemente el tmabién compositor cuando se dio a conocer este video recibió fuertes críticas por parte de alguno de usuarios que reprobaron totalmente lo sucedido.