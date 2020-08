Vicente Fernández Jr desmiente reclamar pensión de casi medio millón por divorcio

MÉXICO.- Son aseveraciones muy desafortunadas las realizadas por la actriz Aylín Mujica para el programa de Estados Unidos Suelta la Sopa, donde afirma que Vicente Fernández rJr. reclama pensión en su contrato de divorcio por casi medio millón de pesos, además de recordad el penoso incidente donde el cantante fue secuestrado.

En entrevista con Flor Rubio, el cantante aclaró el penoso suceso. "Desmiento categóricamente puesto que hacer una aseveración y afirmar de tal manera, debe de tener algo para poderlo sustentar", afirmó Fernández Jr.



"Es porque debe de tener algo para poderlo sustentar, lo cual es un papel judicial, donde debe haber una cláusula, que no existe. No existe ninguna cláusula, simplemente fue un divorcio, no estoy ni me están pidiendo nada", declaró Vicente sobre el comentario hecho por la actriz.

Al preguntar si tomaría una medida jurídica al respecto, el hijo de Don Vicente Fernández respondió: "Es un punto delicado puesto que lo dijo en una cadena americana, donde tendriamos que ver y platicar con los abogados, porque en Estados Unidos si existen las demandas".

A la actriz se le estaría acusando de una difamación, porque ella asegura el cantante esta pidiendo casi medio millón de pesos, además, también se puede indicar una historia de discriminación, porque ella recuerda el secuestro de Fernández y se burla de la perdida de dos dedos del cantante vernaculo.

En marzo se realizó la solicitud para la demanda de divorcio del cantante y su aún esposa Karina Ortegón, se hizo vía internet y se aclara es un procedimiento sencillo. "Se hizo la solicitud de un divorcio necesario, del cual los primeros días de marzo se tendrían que dar ya el dictamen de la resolución, ya nada más para dictar la sentencia, pero desde entonces están cerrados los juzgados y es por eso que no tengo aquí los documentos", expresó Vicente Fernández Jr.

"No tengo ninguna distinción con nadie, por eso incluso estoy diciendo que es muy delicado hablar de una situación judicial y aseverar, cuando no hay nada que confirme lo que dice l señora", expresó Vicente Fernández Jr. quién afirmó dejará todo en las manos de sus abogados.