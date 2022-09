¿Verónica Castro estaba en el catálogo de mujeres de Televisa? Ella lo revela

CIUAD DE MÉXICO.-En la reciente entrevista que Verónica Castro ofreció a Pati Chapoy, confirmó que estaba en el catálogo de mujeres que tenía Televisa.

"Yo tenía muy buena relación con Emilio Azcárraga, y lo único que me pidió fue que fuera a la comida de los publicistas todos los años", indicó "La Vero".

"Yo siempre me sentaba con los publicistas, yo siempre estaba allí", afirmó.

¿Qué se sabe del supuesto ‘‘catálogo de prostitución’’ de Televisa?

Fue Kate del Castillo quien durante un documental en Netflix titulado ‘Cuando conocí al Chapo’, señala que, luego de trabajar en Televisa por 12 años, experimentó situaciones que la orillaron a dejar de poco en poco a la televisora.

“La primera vez que me invitaron (a una cita con ejecutivos de Televisa) yo estaba haciendo ‘Muchachitas’ y yo tenía a mi novio, que era Ari Telch. Entonces dije ‘ay muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí’, y me dijeron ‘no, no, nada más estás tú invitada’. Les dije, ‘¿sabes qué?, no, no se me antoja ir, muchas gracias’. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron: ‘¿Cómo que no vas? Casi casi me dijeron ‘no te estamos preguntando’, cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté’”, señaló la actriz.

Según lo que explica la misma Kate, la empresa sexualizaba a las famosas de una manera muy perceptible.

“En las comidas de publicistas, eras básicamente una elegida, así ¡wow! si te invitaban… porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero en Televisa, quienes compran los tiempos de aire”.

Estas confesiones fueron tan comentadas en su momento que la actriz, durante una entrevista con Ivabelle Arroyo, aprovechó para aclarar la situación.

“No me consta si pasaba algo malo ahí, además nunca fui, era más el hecho de que te querían como adorno, para entretener a unos señores, eso para mi de entrada me pareció ya muy ofensivo. Yo no se si se iban a otra parte, o que si existen los catálogos, yo nunca he visto un catalogo de esos”, comentó Kate durante la entrevista.