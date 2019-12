Verónica Castro ¿envía indirecta a Yolanda Andrade?

Verónica Castro vuelve a estar en medio del escándalo luego de que acudiera a su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre lo que, para ella, significa la dignidad y la madurez, por lo que sus seguidores especularon que era un claro mensaje dirigido a Yolanda Andrade.

‘‘Bloquear de redes sociales no siempre es un acto de inmadurez. Hay principios en esta vida que no se negocian: La tranquilidad, la dignidad, el respeto, la autonomía y el libre derecho a ignorar a quien no nos hace bien. Punto’’, expresaba el texto.

Muchos de sus fanáticos respaldaban lo compartido por la famosa, sin embargo, había otros donde le pedían que terminara con ''las piedradas''.

“Esa persona no se merece que le dediques tantas imágenes”, señala un usuario de Instagram y que asemeja a otros varios comentarios más.

Es por ello que muchos de sus seguidores entendieron el mensaje como indirecta para la famosa. Cabe señalar que Castro nunca ha hablado abiertamente sobre esta situación.