"Vecinos" dejaron tres episodios pendientes

Los "Vecinos" más divertidos de la pantalla tuvieron que suspender la grabación de los tres últimos episodios de su temporada actual debido a la pandemia por Covid-19, pero esperan regresar a grabarlos a principios de junio, fecha en la que Televisa planea retomar las grabaciones de sus programas.

"La idea es regresar a grabar estos tres últimos capítulos y comenzar una nueva temporada. Terminamos hasta el próximo domingo 24 de mayo y regresamos a grabar en junio para estrenar en julio. Después del domingo habrá un capítulo especial de bloopers, y ya cuando empecemos a grabar la nueva temporada comenzarán estos tres capítulos que quedaron pendientes", explicó Darío Ripoll, quien da vida a Luis, a EL UNIVERSAL.

Por ahora el actor dijo que ya hay protocolos activándose en la empresa para garantizar la salud de todos los actores y personal. "No podemos encerrarnos para toda la vida porque el virus no se va a ir, se va a quedar un buen rato", comentó. Al preguntarle si él en la vida real se parece a alguno de los vecinos del edificio donde ocurre esta serie, señaló: "Yo soy un vecino bastante relajado, me gusta que se cumplan los reglamentos para la convivencia con el edificio, es importante que los reglamentos, que los horarios se cumplan, creo que nos ayudamos bastante bien aquí donde yo vivo pero siempre tratando de respetar a los demás, es muy importante respetar el sueño y la vigilia de los demás".

En esta temporada de la serie se ha visto un poco más de la relación entre Luis y Silvita (Mayrín Villanueva), pero al final todos siguen aprovechándose un poco de la ingenuidad de Luis. "A veces es demasiado confiado, es bastante inseguro y es el cóctel perfecto para que se aprovechen de él, pero es un hombre bueno, trabajador, tiene su bipolaridad, sus estados de ánimo cambian pero creo que actualmente, ya viviendo bajo el mismo techo con Silvia -el amor de su vida-, se ha vuelto más tranquilo en el aspecto de su humor y ya no abusan tanto de él", dijo Darío.

El pasado 16 de mayo, Ripoll celebró su cumpleaños, y lo hizo acompañado de su pareja, en casa, con una pasta y un vinito, pues es la única opción mientras dura la cuarentena.