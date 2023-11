Vanessa Bacueh denuncia a tio de Pascacio López y responde a Elyfer Torres tras acusarla de mentir

Vanessa Bauche sigue su lucha legal contra Pascacio López tras denunciarlo por abuso sexual, después de que el actor la besara a la fuerza durante la grabación de ‘’Guerra de vecinos''.

La actriz contó en entrevista que su caso está avanzando; aunque sorprendió al revelar que también inició un proceso contra José Enrique Pascacio de León, abogado y tío del artista.

Hay muy buenas noticias que vamos a dar a conocer pronto (…) tuve dos acciones legales, tuve que tomar dos acciones legales contra el tío por la revictimización mediática”

Manifestó Vanessa durante su más reciente encuentro con la prensa.

Contra Elyfer

Por otra parte, la artista de 50 años se pronunció en contra de su colega Elyfer Torres, quien acusó a Bauche de hablar sin su consentimiento de su caso con Pascacio.

“Lo que pasa es que no se trata de ella, ella no denunció, ella no fue violada (…) a veces la gente cree que es una cosa y actúa de manera contraria a lo que profesa, el feminismo implica sororidad y empatía, efectivamente no se puede hablar de los delitos que se comente contra otras compañeras sin su autorización, en este caso lo que hizo fue confirmar que efectivamente el mismo agresor tuvo un acto indebido con ella y lo que le molestó es que se divulgara”, explicó la actriz.

“Lamentablemente la hacen pensar y actuar en contra de otra víctima en lugar de ser solidaria con las más de 7 víctimas que ya existen del mismo depredador, dijo que sí, pero que no le gustó fue que se comentara, entonces eso se llama complicidad por omisión en términos jurídicos, cuando tú tienes conocimiento de un acto indebido con alguien que puede ser un probable delito, en este caso abuso sexual, el no decirlo y callarlo te hace cómplice.

Finalmente, Vanessa Bauche rechazó que la veracidad de su declaración contra Pascacio se vea afectada por lo que dijo Torres al respecto de este tema. “Lo importante no es lo que piense una persona o compañero o compañera del medio, lo importante es lo que se demuestra con los hechos, y los hechos en este caso en términos jurídicos es que mis tres litigios van avanzando”, remató.