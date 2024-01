Valentino Lanús le responde a Jorge Kahwagi tras acusaciones de estafa

Ciudad de México.- Valentino Lanús se vio envuelto en una polémica a finales del año pasado, después de que Jorge Kahwagi reveló que el actor lo estafó por 4 millones de pesos.

Además detalló a Gustavo Adolfo Infante que el timo lo realizó con su pareja cuando vivían en Tulum. “Me vendían cosas de la India, marcos, cuadros de madera tallada y demás”, contó Kahwagi, Sin embargo, a la hora de la entrega Jorge aparentemente no recibió los artículos que había adquirido.

En la presentación de la novela ‘Tu vida es mi vida’, Valentino enfrentó los cuestionamientos de los medios sobre la controversia, y negó los señalamientos en su contra.

Desde hace mucho tiempo no tenemos contacto con él, y no hubo ningún fraude, el señor cometió un abuso, y abusó de su poder para amenazar y causar serios problemas… Es muy difícil para mí platicar de este tema porque nos ha causado una cantidad de problemas, no desde ahorita que lo anunciaron, antes. Entonces es un tema familiar muy delicado, que nos ha causado unos verdaderos problemas, serios problemas, y bueno, si esta gente supiera lo que ha provocado”

Dijo al respecto.

Segundo modus operandi

Por otra parte, Kahwagi también acusó a Lanús de tener un segundo modus operandi de estafa. “Cobra a la gente por decir que las cura del cáncer y de otras enfermedades”, señaló en su momento el expolítico.

No obstante, el histrión de 48 años prefirió no dar más cabida a la controversia y al escuchar sobre este tema únicamente dijo: “Hasta ahí les puedo decir, no les puedo contar más. Nosotros siempre le deseamos lo mejor todo el tiempo”.

Cabe recordar que el artista aseguró que durante su retiro del medio artístico le fue diagnosticada esta enfermedad y se curó gracias a la yoga y ayuno, ya que no quiso tomar quimioterapias porque habrían matado a su mamá.