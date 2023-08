Vadhir Derbez revela la razón de su ausencia en '2000’s x Siempre' ¿no lo invitaron?

Ciudad de México. - Durante una reciente conferencia relacionada con su nuevo sencillo titulado 'Morrito', Vadhir Derbez abordó el tema de su ausencia en el tour '2000s X Siempre'. Este tour reúne a las estrellas infantiles que brillaron en la década de los 2000 en producciones que dejaron una marca en la memoria de muchas personas.

Vadhir, quien también fue parte de esta época con su participación en la producción "Cómplices al Rescate", compartió con la prensa presente que no recibió una invitación para unirse al tour nostálgico. Ante la pregunta directa sobre si había sido considerado para el evento, Vadhir respondió con una pizca de decepción y sentido del humor.

"Fíjate que no, y justo me quedé así de 'Ah, bueno, cámara'"

El artista explicó que tiene una amiga que trabaja en el equipo del tour, quien le comentó que desconocía la razón por la cual no había sido contactado para participar. Tras investigar, su amiga le informó que posiblemente no lo llamaron porque asumieron que su respuesta sería negativa. Vadhir comentó con pesar.

"Como que investigó y creo que no me llamaron porque creyeron que iba a decir que no, y entonces ni siquiera me preguntaron".