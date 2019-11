VIDEO: Yanet García se deja tocar un glúteo por una mujer

LOS ÁNGELES, California.- Yanet García fue abordada por la reportera Nelssie Carrillo en el aeropuerto de Los Ángeles, para realizarle una pequeña entrevista e incluso tocarle un glúteo.

‘‘¿Cómo te sientes de ser una de las mujeres que la gente más admira por su trasero?, perdón por haberte tocado’’, pregunta la reportera para después tocarla.

‘‘No claro, adelante, para que compruebes que es natural porque luego dicen mil cosas que no es natural, ejercicio y buena alimentación y resultados van a tener, tarda pero haber tengo 10 años haciendo ejercicio’’, expresa la famosa.

García afirma que lo único que tiene operado son sus pechos, también señala que ella recomienda a sus seguidores que se amen como son y que las operaciones no son necesarias. No obstante está a favor de las cirugías estéticas, pues señala que si se planea hacer un cambio en su cuerpo que sea para uno mismo y no para ni por los demás.

Por otro lado, la ‘chica del clima’ señala que no está cerrada a irse a vivir a Los Ángeles, California.