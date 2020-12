VIDEO: “Ya están oxidados y no saben bailar”: RBD recibió críticas tras ensayo de su reencuentro

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que los integrantes de RBD dieran un adelanto a sus fans sobre lo que será el próximo reencuentro que tendrán el 26 de diciembre, los internautas los criticaron por su forma de bailar y cantar.

Fue a través de la plataforma de Twitter donde el canal de televisión MTV publicó el video en el que se le ve a la banda ensayando el baile para lo que será su próximo concierto, en el que interpretarán sus nuevas canciones y al que llamaron “Ser o Parecer: La Unión Global Virtual”.

En el “post” se escribió: “No estamos listos para esto”, y realmente no está claro lo que MTV quiso decir, ya que muchos lo tomaron como si hubiera sido sarcasmo y otros como si se tratara de algo impresionante y novedoso, que dejará al público con la boca abierta.

Lo cierto es que muchos de los seguidores de MTV escribieron su parecer sobre el reencuentro de RBD y la forma de cantar y bailar de sus integrantes, ya que en lo poco que se pudo observar, estaban descoordinados y apenas se podían mover.

Los que decís que ya están oxidados, que no saben bailar, etc., evidentemente no habéis visto un concierto de RBD en la vida. No bailaban coordinados hace 12 años haciendo shows día sí y día también lo van a estar después de una década separados”, escribió @SalvaameAnahi