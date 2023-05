VIDEO: Roger Waters viste uniforme similar al de la SS y proyecta "Ana Frank" en concierto en Berlín, despertando la ira de los alemanes

BERLÍN, Alemania.- Roger Waters ha sido criticado por ponerse un atuendo parecido al de un oficial nazi de las SS durante su concierto en Berlín, Alemania.

El 17 de mayo, el cofundador de Pink Floyd, que ha sido un crítico abierto del gobierno israelí, usó el uniforme mientras tocaba en el Mercedes-Benz Arena, según información de Page Six.

El conjunto presentaba una chaqueta negra de cuero con una cinta roja en el brazo y un rifle falso, justo como viste el personaje “Pinky” en la película “The Wall”. Detrás de Waters, quien tiene 79 años, flotaba el cásico cerdo volador, que estaba adornado con banderas al estilo del Tercer Reich con martillos cruzados en lugar de esvásticas, el cual ha sido uno de los sellos más famosos de la agrupación británica Pink Floyd.

Sin embargo, esa no fue la única imagen cuestionable empleada por el bajista y cantante esa noche. Según los periodistas locales, una pantalla proyectó las palabras: "El espectáculo comenzará en 10 minutos y un tribunal en Frankfurt ha dictaminado que no soy un antisemita", informa el Times of Israel. "Para ser claros, condeno el antisemitismo sin reservas".

Waters ha sido fuertemente criticado

Las pantallas también mostraron los nombres de las víctimas que Waters considera que fueron asesinadas por los gobiernos, incluida la mujer iraní Mahsa Amini, quien supuestamente fue golpeada hasta la muerte por la "policía moral" del país; George Floyd; y la activista antinazi Sophie Scholl.

No obstante, fue el nombre de la víctima del Holocausto, Ana Frank, que apareció inmediatamente después de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, lo que causó la ira de los críticos.

El Centro Simon Wiesenthal criticó el concierto y pidió que las autoridades alemanas procesaran a Waters por invocar y distorsionar imágenes del Holocausto.

Vergüenza para las autoridades de Frankfurt y el Mercedes Benz Arena en Berlín, un lugar desde donde los judíos fueron deportados por los nazis, por proporcionar antisemita #RogerWaters este lugar para su concierto sin preocupación / cuidado por la comunidad judía", tuiteó el centro.

En medio de polémicas internacionales

El músico nacido en Gran Bretaña ha apoyado durante mucho tiempo el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) liderado por palestinos, que busca boicotear y desinvertir fondos de Israel en un esfuerzo por presionar al gobierno israelí para que cambie sus políticas en torno a la población palestina.

Waters también ha sido criticado por sus opiniones sobre la invasión rusa de Ucrania.

En una entrevista con el Berliner Zeitung de Alemania, Waters defendió la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania. También comparó el trato del estado de Israel a los palestinos con el Holocausto.

Diputado, tengo la impresión que no ha escuchado hablar a Roger Waters, o peor, pretende esconder que comulga con él. También da la impresión que no entendió el mensaje de The Wall, y su utilización hoy para atacar minorías. Defender la denostación de un genocidio es miserable. https://t.co/O3d0LyTqiF pic.twitter.com/KzBUQA4duV— Gabriel Colodro�� (@Gabrielcolodro) May 25, 2023

La novelista Polly Samson, quien está casada con el miembro de Pink Floyd David Gilmour, criticó la entrevista en ese momento.

Lamentablemente @rogerwaters eres antisemita hasta tu núcleo podrido", tuiteó, y lo llamó un "apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasivo de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano".

En otra entrevista, Waters afirmó estar en una lista de asesinatos ucranianos debido a sus críticas al país devastado por la guerra.

