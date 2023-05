VIDEO: Momento exacto en que mánager agrede a Elaine Haro en pleno show

CIUDAD DE MÉXICO.- Elaine Haro, una joven actriz y cantante originaria de Ciudad de México, ha logrado una impresionante trayectoria a pesar de su corta edad. Ha participado en diversos programas de televisión y películas mexicanas, como "La mexicana y el güero", "Como caído del cielo", "Cómo cortar a tu patán", "Súbete a mi moto" y "La fuerza de creer", entre otros.

Con tan sólo 19 años, Elaine cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales. En TikTok, ha acumulado 14 millones de seguidores, mientras que en Instagram cuenta con 965 mil. Su carisma y talento son evidentes en la pantalla, pero también cuenta con una gran voz que le ha abierto las puertas en la industria musical.

La joven actriz y cantante mexicana ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento y su futuro parece brillante. Sin embargo, su éxito no ha llegado sin trabajo duro y dedicación. Con su pasión y talento, Elaine Haro ha demostrado que es posible alcanzar grandes logros a pesar de la edad y que el éxito no tiene límites.

El pasado miércoles 3 de mayo subió a su cuenta de Twitter una publicación explicando, entre lágrimas, que lo ocurrido en el evento de Bandamax, nunca le había pasado y fue lo más desagradable que le ha tocado vivir.

No pude terminar mi show porque una persona lo interrumpió, obviamente me duele y me afecta porque no me había pasado y fue muy desconcertante", explicó.