VIDEO: Mira a Keanu Reeves en el tráiler de Bob Esponja

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este jueves Paramount Pictures y Nickelodeon dieron a conocer el tráiler de la nueva película de Bob Esponja y los fans no pueden estar más contentos.

La cinta nos da un vistazo de cómo Bob Esponja, después de que Gary toma una siesta, él y Patricio se embarcan en una aventura épica en la ciudad perdida de Atlantic City para llevar a Gary a casa. Mientras navegan por las delicias y los peligros de esta hilarante misión de rescate, Bob Esponja y sus amigos prueban que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad.

Una de las escenas más comentadas del tráiler es donde aparece el gran Keanu Reeves, pues como lo hemos visto, se ha vuelto uno de los actores más queridos en la actualidad.

Escrita y dirigida por Tim Hill, The SpongeBob Movie: Sponge On The Run está programada para un lanzamiento del fin de semana del Día de los Caídos, que marca la primera función de Bob Esponja de CGI.

El elenco de voces es Tom Kenny, Awkwafina, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Douglas Lawrence y Reggie Watts.

The SpongeBob Movie: Sponge On The Run llega a los cines el 22 de mayo de 2020.