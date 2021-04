VIDEO: La acalorada discusión entre Kristal Silva y Gabo Cuevas, en “Survivor México”

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días de iniciar la segunda temporada de “Survivor México”, la paz entre los competidores ya se acabó y comenzaron las discrepancias, especialmente entre Kristal Silva y Gabo Cuevas.

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de la nueva temporada del reality de TV Azteca, al ver que los conductores de “Venga la Alegría” discutieron por la estrategia mal implementada por parte de uno de ellos que, al parecer, sólo sirvió para atraer problemas.

Fue en la transmisión de este viernes donde las tribus “Jaguares” y “Halcones” tuvieron que competir por la inmunidad grupal, donde los competidores del equipo verde se sobrepuso ante los amarillos en una dura competencia.

Pero la gran sorpresa de la noche se la llevó Kristal Silva, quien le dijo en su cara a su amigo y compañero Gabo Cuevas, que la estrategia que ha estado implementando no ha sido la correcta, por lo que lo iba a sentenciar.

Y es que el comentarista de espectáculos, desde que inició la competencia, ha estado una actitud bastante irreverente que, según Kristal Silva, era su estrategia para poder durar más tiempo en la competencia, pero su actitud no le pareció a ninguno de sus compañeros ni el público y le valió la sentencia.

De acuerdo a lo que Kristal le reclamó a Gabo es que la estrategia ya la traía desde antes de iniciar el reality, situación que no le pareció a la exreina de belleza, ya que habían quedado en construir una estrategia basada en lo que vieran entre sus compañeros.

Como amiga de Gabo me pesa mucho pasar por esto porque en algún momento lo vi venir y se lo dije. Lo sabemos tú y yo, te lo digo en la cara, si me puedes ver, veme. Te lo dije: ‘Vamos a llegar sin ninguna estrategia porque hasta que comience el juego vamos a armarlas’, y tú me dijiste desde un principio: ‘No, vámonos a hacer esto y el otro’, y te empezaste a manejar solo, y así no era la cosa”, expresó Kristal.