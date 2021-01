VIDEO: Inés Gómez Mont recordó el día que le diagnosticaron tumores en el cerebro

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont revivió uno de los momentos más aterradores de su vida, ya que le diagnosticaron dos tumores en el cerebro, poco después de que naciera uno de sus hijos.

En una entrevista para el matutino “Venga la Alegría”, de TV Azteca, la ex conductora de “Ventaneando” aseguró que inicialmente fue al médico porque tenía un derrame en uno de sus ojos y su esposo le recomendó que fuera al médico.

Me dijo mi esposo: ‘'Tienes que ir al cardiólogo a checarte la presión'. Y voy a dar con un neurólogo; llego con el neurólogo, me empieza a revisar y me dice: ‘Necesito que te bajes a hacer una resonancia magnética’. Y me dice: ‘Inés, usted tiene dos tumores cerebrales’", platicó la presentadora.

Gómez Mont detalló que se sufría caídas constantemente, se desplomaba y le daban diagnósticos aterradores, con cirugías muy invasivas en las que le decían que le abrirían la cabeza y, aunque tenía miedo, sentía tristeza de sentirse inútil en su propio cuerpo, al grado que no podía cargar a su bebé por temor a desplomarse.

"Ya mi esposo se movió como loco y dimos con la clínica Mayo, en Jacksonville, como uno de los lugares con mejores aparatos y tecnología en cuanto al tema del cerebro y lo primero que me dijeron en la clínica fue: ‘Aquí no abrimos el cerebro, hacemos radiaciones y no eres candidata a la radiación’, porque uno de mis tumores estaba muy pegado al nervio óptico, entonces a la hora de radiar podían quemar nervio óptico y yo perder la vista", recordó.

Buscaron otras opciones y finalmente la operaron, pero antes de eso, se sometió a un tratamiento para disminuir uno de los tumores, y nunca dejó de tener miedo.

“La verdad es que estaba llena de miedo, mis hijos fueron conmigo a la clínica a internarme… entré a la cirugía y la verdad es que me fue muy bien. Me dijo el doctor que el segundo tumor no daba problemas y que lo mejor era dejarlo ahí; que mientras el tumor no haga ningún daño en los nervios del cerebro, no pasa nada", añadió.

La conductora mencionó que un año después el médico la dio de alta y le dijo que podía embarazarse y fue cuando tuvo a su hija, pero al poco tiempo le habló el médico que la había quitado uno de los tumores y le dio malas noticias.

“Inés, te tengo malas noticias, el tumor que te había dicho no iba a dar lata, ya empezó a dar lata, se está portando agresivamente”, noticia que le cayó “como balde de agua fría”, ya que nunca se sintió mal ni tenía dolores.

Inés se sometió a una segunda operación en la que le perforaron el cráneo en una parte donde el hueso es más ancho, lo que la llevó a meses de rehabilitación y se pudo recuperar.

Resaltó que se siente muy agradecida por estar viva, fuerte y sana, de poder disfrutar todos los días de lo más preciado que tengo, que es su familia.