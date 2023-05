VIDEO: HotSpanish acusa a Fofo Márquez de ser falso millonario: "No voy a quedarme callado"

El polémico influencer Fofo Márquez lanzó fuertes acusaciones en contra de HotSpanish, a quien llamó una falsa amistad e interesado. En respuesta, el tiktoker publicó un video en el que llamó a Fofo un "falso millonario", indicando que no tiene dinero.

Los argumentos de ambos personajes fueron dados a conocer a través de Facebook.

HotSpanish detalló las supuestas mentiras que Fofo ha contado desde hace unos meses, empezando por un problema que tuvo hace más de un año la influencer con Karely Ruiz, quien lo acusó de dejarla en un centro nocturno con una deuda de 60 mil pesos. Según HotSpanish, él le prestó el dinero a Fofo para ayudarlo, con la condición de que Fofo hiciera un video en el que le respondiera a Karely y dijera que tenía el dinero para pagar. Sin embargo, Fofo no aceptó.

Yo le presté 60 mil pesos y vas hacer como que tú los sacas. Yo me presté para ayudarlo. Hoy me arrepiento de haber hecho esto. Con mi dinero ayudamos a personas desconocidas diciendo que venía de parte de Fofo para que no se viera como el pobretón que no pudo pagar”, reveló HotSpanish.