VIDEO: Fabiola Campomanes es acusada de golpear a un actor

MÉXICO.- El actor Jonathan Islas denunció a través de las redes sociales que su colega Fabiola Campomanes lo golpeó bajo los influjos del alcohol y las drogas.

“Me acaba de romper el hocico una señorita, estaba yo durmiendo aquí y de repente… está drogada y tomada y me rompió la boca… ¿pueden venir por mí?, gracias”, dijo Islas mostrando su boca con un poco de sangre.

Tiempo después, Jonathan manifestó su postura a favor de la denuncia de hechos en otro clip compartido por TVyNovelas. “A toda la gente que no denuncia, ayer la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar, y me rompió toda la boca, ya viene la policía para denunciar… no se dejen jóvenes. Hay personas que por más que quieran terminan así”.

En otras imágenes, y mostrando restos de sangre en sus manos, el artista contó: “como pueden ver estoy lleno de sangre, (Fabiola) se levantó, estaba yo durmiendo con ella, y me empezó a pegar, tengo sangre en la boca, en los labios, en los brazos, denuncien, siempre denuncien, no se queden callados”.

Finalmente, y al punto del llanto dijo:

Señores esto es una cosa muy complicada, a veces piensan que los hombres le pegan a las mujeres, esta mujer me reventó el hocico de un put#$%, la señorita tiene drogas en su casa, ahorita se acaba de salir corriendo, estoy aquí en su casa, y estoy levantando un reporte porque la señorita me metió tres put%%& en el hocico por drogadicta.

Hasta este momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto.