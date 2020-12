VIDEO: Esta es la razón por la que Rebecca de Alba rechazó tres anillos de compromiso

CIUDAD DE MÉXICO.- La presentadora Rebecca de Alba reveló a Yordi Rosado que durante sus relaciones, tres hombres le entregaron el anillo y le propusieron matrimonio, pero a todos los rechazó porque no veía futuro con ellos.

La modelo confesó que uno de los anillos se fue por la alcantarilla cuando su novio que no pertenece al medio artístico, le entregó el anillo que era de su abuela y le pidió que se casara con ella cuando ella iba saliendo del edificio en el que vivía y se lo topó en el camino.

No iba a salir con él en ese momento y me dice: Es que quiero que te cases conmigo y este es el anillo de mi abuela, era así algo como muy preciado, y como fue muy atropellado todo, cerré la caja y le dije: No, no, no, es que ¿cómo crees? Y ¡tan! El anillo se fue a la alcantarilla y, a parte, en época de lluvias, imposible volverlo a encontrar, yo creo que fue a dar a Tampico”, bromeó De Alba.

La ex reina de belleza aseguró que otras dos personas también le propusieron matrimonio, pero ella las rechazó, ya que estaba segura que no tendrían futuro juntos.



La causa

Rebecca de Alba aseguró que la rutina “la aniquila” y le gusta tener libertad con su pareja y, aunque sí le gusta el compromiso, rechaza el agobio que le pudiera brindar la otra persona.

“Entonces, cuando te dicen los que están casados: ‘Sí es muy bonito, pero es muy difícil’. Y cuando dicen ‘muy difícil’ es cuando digo: ‘Ay, qué bueno que no me he casado’”, agregó.

La presentadora aseguró que de los tres hombres que le propusieron matrimonio, uno de ellos falleció en Cozumel a causa de una bala perdida y fue quien protagoniza la anécdota del anillo que se fue por la alcantarilla.

“Luego, otro borracho, jugador, osea, un horror, se convirtió en un ser humano horrendo en general y alcohólico. ¿Qué hubiera hecho yo con ese hombre? Luego, el otro, también salió fatal, entonces, tuve un feeling de matrimonio que no era ahí y no me equivoqué”, finalizó.