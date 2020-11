VIDEO: Andrea Escalona reveló que su mamá no se sentía bien un día antes de morir

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del homenaje que en el programa “Hoy” le hicieron por su deceso a la productora Magda Rodríguez, saliendo de Televisa, Andrea Escalona reveló las últimas horas que estuvo en contacto con su madre y los motivos de su muerte.

En un video publicado por el periodista Eden Dorantes, la actriz platicó que un día antes del fallecimiento de Magda Rodríguez, estuvo con ella en su casa antes de irse a trabajar al teatro y ya no se sentía bien.

Antes del Tenorio estuve con ella en su casa. Me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien. No me especificaba de qué, pero tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me canceló, me dijo que mejor no, que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos el domingo”, relató.