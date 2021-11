¡Uy, quieto!: Prohíben a Lalo Mora acercarse a sus fans por escándalos de tocamientos indebidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su último concierto que ofreció en la madrugada del sábado 13 de noviembre en Monterrey, Lalo Mora lanzó una fuerte advertencia a sus fans tras el escándalo que enfrenta por tocamientos indebidos a mujeres que se acercan al artista para tomarse fotos con él.

Fue durante el pasado mes de julio que en redes sociales circuló un video en el que "El rey de mil coronas" aparecía besando en la boca a sus seguidoras, mientras que las tocaba de manera inapropiada. Lo que ocasionó todo tipo de críticas, burlas y comentarios negativos por creer que era un "señor viejo manga larga", como lo calificaron los usuarios de Internet.

Luego de que la situación se hiciera viral, Lalo Mora aclaró que él no estaba enterado de que las personas estuvieran enojadas con él, y aseguró que no le veía nada de malo el tocar sus partes del cuerpo y besarlas, ya que comentó que "es un hombre que le encanta las mujeres" y no puede hacer nada al respecto, lo que hizo que la polémica se hiciera más grande.

Ahora que el intérprete se presento en Monterrey, comentó que no podían acercarse a él porque lo tiene "bien sentenciado" y por lo tanto, le prohíben que se acerque demasiado a sus fans. Así se lo hizo saber a una seguidora que buscaba que le diera su autógrafo después de presentarse en el Domo Care en Nuevo León.

"No, mamita. Me tienen prohibido, ojitos sí, manitas no", expresó el cantante con gracia hacia su fan que quiso acercarse al artista. Sin embargo, al insistir demasiado, la joven logró lo que buscaba y pudo tomarse una selfie con Lalo Mora, además de tener su autógrafo.

Por otro lado, hay quienes siguen recordando el video viral que circuló en las redes el 5 de octubre, en donde el exvocalista de Los Invasores de Nuevo León le tocó un seno a su fan sin su consentimiento luego de que ella le pidiera una fotografía, y ante su acción, la joven le retiró la mano rápidamente e hizo una expresión de disgusto.

Días después de dicho evento, Lalo Mora se disculpó y aseguró sentirse bastante apenado. "Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado", expresó para "Chismorreo".