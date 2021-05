¡Una mamá luchona! Consuelo Duval crió sola a sus hijos y triunfó como actriz

HERMOSILLO.- “Soy de las mujeres que el papá se fue por cigarros y ya no volvió”. Consuelo Duval, siendo actriz y madre soltera, logró sacar adelante a sus dos hijos Michel y Paly.

En entrevista exclusiva para Grupo Healy, la estrella de “La Familia P.Luche” recordó, en el marco del Día de las Madres, cómo fue que, gracias a la ayuda de muchos seres queridos, pudo equilibrar su rol de madre y su carrera artística.

Soy una mujer que ha hecho lo mejor que ha podido para sacar adelante a dos chamacos. Tampoco estuve tan sola porque mis hermanos y mi papá entraron al quite. En los hijos hay una huella fuerte de abandono, pero los míos son compasivos, empáticos, luchones, trabajadores, y eso me dice que algo hice bien”, dijo Consuelo.

“Me ayudó mucho mi hermana, las nanitas que tuvieron, el teléfono, no sabes la desesperación estar en un llamado y que me digan ‘tu hijo se descalabró’ y seguir grabando mientras a mi hijo lo cosían en el hospital. He pagado un precio alto, pero lo agradezco mucho porque me dieron la oportunidad de combinar las dos cosas, mi carrera y mis hijos”, continuó.

SUS HIJOS LE RECLAMABAN

Lo más difícil para la conductora de “Netas Divinas” fue cuando sus hijos le reclamaron su ausencia por trabajar, aunque a la larga llegaron a comprender la situación.

“Me lo reclamaban, ¿para qué digo mentiras? Me decían ‘es que nunca estas en los momentos importantes’. Con el tiempo entendieron que si no trabajaba no íbamos a tener todo lo que habíamos soñado como una casa. Por ahí les fui explicando. Cuando por fin logramos tener una casa propia, mi hijo gritó de emoción. Y les dije ‘por esto es que tuve que sacrificarlos’. Ya después de eso entendieron mucho”, reveló la actriz.

ESTABAN HARTOS DE “FEDERICA P.LUCHE”

Para Paly y Michel no fue tan divertido que su madre interpretara a “Federica” en la comedia de Televisa “La Familia P.Luche”, pues la popularidad de su personaje llegó a tales niveles que afectó de una forma u otra a sus hijos.

“Sí sufrieron un poquito. Ya estaban hartos a veces. A Paly le preguntaban si ella era como la 'Bibi P.Luche’, y se ponía grave. Me decía ‘Yo soy tu hija, mamá’, le daban muchos celos. En su infancia y adolescencia la padecieron. Ser hijos de Consuelo Duval no fue cosa fácil”, compartió.

NO ES AMIGA DE SUS HIJOS

Consuelo no cree en el dicho que reza que una madre debe ser amiga de sus hijos, pues ha sabido equilibrar el amor de madre con la disciplina. Además, considera que su papel como mamá es más eterno que el de amiga.

“No soy la amiga de mis hijos, soy su mamá. El amor de una madre no se compara jamás con el de una amiga. Son dos amores totalmente diferentes. No puedo ser amiga de mis hijos, porque en la palabra ‘mamá’ se guardan todas las palabras del universo que tengan que ver con el amor. Las amigas van y vienen, pero las mamás son eternas”, enfatizó.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Consuelo reveló más detalles sobre Ariel, el padre de sus hijos, a quien conoció cuando todavía estaba en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

En la misma entrevista, reveló que dejó a su ex esposo por violencia intrafamiliar y consumo de drogas. Hace más de 20 años que no sabe de él.