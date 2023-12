Una empleada de tienda se encuentra de manera inesperada con Peso Pluma y Nicki Nicole.

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la temporada navideña, Peso Pluma y Nicki Nicole recorrieron en conjunto una reconocida tienda estadounidense. Según lo informado por la joven en su cuenta de TikTok, la pareja estaba en busca de utensilios de cocina.

RebekahhBoo, quien utiliza este usuario, compartió algunas imágenes junto a la rapera argentina y al cantante de corridos tumbados. Los usuarios de TikTok solicitaron que compartiera su vivencia, y esto fue lo que relató.

"Típico: faltas un día al trabajo y aparecen Peso Pluma y Nicki Nicole", fue una de las reacciones a la anécdota viral de una empleada que se encontró con las celebridades cuando tenía un mal día en el trabajo.

RebekahhBoo indicó que durante su jornada laboral se sentía estresada y le pidieron que se quedara un par de horas extra. La joven accedió, pero nunca imaginó que se encontraría con Peso Pluma y Nicki Nicole.

Justo cuando yo estaba en la entrada escucho que alguien me dice ‘oye me puedes ayudar con algo’ y volteo y veo a Nicki. No lo podía creer, me quedé como ‘¿es de verdad?’ Entonces volteo y veo a Hassan.