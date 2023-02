"Un tipo así da vergüenza, lástima y compasión” Carlos Trejo está dispuesto en ayudar económicamente a Adame para que se interne en un psiquiátrico 

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de lo recientemente sucedido con Alfredo Adame donde protagonizó una pelea en público, esta vez el cazafantasmas Carlos Trejo ha señalado que después de todo lo único que le inspira el conductor es compasión, lástima y vergüenza.

Incluso, en una última entrevista que dio, Trejo mencionó que está dispuesto en ayudarle económicamente para que se interne en un hospital psiquiátrico, ya que su comportamiento no es normal.

“Yo creo que fue un acierto para bien que no se subiera un round conmigo porque la verdad no hubiera bajado y ve en qué terminó, siendo una vergüenza, una mediocridad, me da tristeza y compasión, un tipo así”.