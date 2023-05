Maribel Guardia, celebró su cumpleaños pero ahora sin su hijo Julian

Ciudad de México.- La cantante costarricense Maribel Guardia, festejó su cumpleaños rodeada de sus más allegados, pero ahora sin la presencia de su hijo el recién fallecido Julian Figueroa.

A dos meses de la partida de su hijo, la actriz celebró su cumpleaños número 64 este 29 de mayo. Fue por medio de sus redes sociales dónde Maribel compartió una serie de fotografías acompañada de sus familiares más cercanos y su nieto.

En la imagen podemos ver cómo decoración con grandes y llamativos globos en tonos lila, rosa y dorados, con el nombre de Maribel gigante, mientras ella lucía un vestido hermoso en color rosa.

Además, el mensaje que dejó en la publicación fue sobre lo agradecida que está por llegar a un año más de vida y que la vida le haya permitido el regalo más hermoso, su hijo.

‘Hoy cumplo un año más de vida y le doy gracias a Dios por llenar mi vida de bendiciones, amor y luz en los momentos más oscuros de mi alma. Me regaló un hijo precioso que siempre va a habitar en mi corazón y que desde el cielo cuida a esta familia .Les doy gracias a todos por el amor, las oraciones, y los buenos deseos. Los amo. Gracias por los globos @globosshalala y mi outfit de @ronaldoanzuresmx’, escribió.

Maribel sigue recordando a su hijo

Días antes, la actriz compartió un clip donde muestra diferentes momentos que vivió con su hijo Julian, enfatizando en que hace un año festejó su cumpleaños con él, confesando que estas fechas le son aún más difíciles.

‘Hace casi un año celebrando mi cumpleaños, Dios cómo no extrañar a mi niño? llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra? Estoy colgada de la mano De Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final. Sé que Julián habita en el corazón De Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estás fechas me parten el corazón’, agregó.