Un ácido Ricky Gervais manda en unos Globos de Oro emotivos y reinvidicativos

El regreso de Ricky Gervais, con unos chistes ácidos e incómodos que son marca de la casa, protagonizó este domingo unos Globos de Oro marcados tanto por los momentos emotivos como por algunos pasajes reivindicativos a favor del feminismo o para instar a la lucha contra la crisis climática.

"Once Upon a Time... in Hollywood", con tres premios, dominó la parte cinematográfica de estos galardones, mientras que "Succession", "Fleabag" y Chernobyl" fueron las ganadoras en los reconocimientos televisivos con dos reconocimientos cada una, pero los Globos de Oro dejaron muchos más momentos destacados, anécdotas y curiosidades durante sus más de tres horas de gala.

Estos fueron algunos de ellos:

EL RETORNO DE RICKY GERVAIS

Cuatro veces había presentado los Globos de Oro y en las cuatro ocasiones el británico soltó numerosos chistes, bromas y dardos que dejaron a más de uno con la expresión torcida o mal sabor de boca, así que su regreso era de lo más esperado de estos premios.

No decepcionó. Hubo chistes sobre pederastia en relación a la cinta papal "The Two Popes", comparó a Joe Pesci con Baby Yoda, se rió de la condena de Felicity Huffman, se mofó también del fracaso de "Cats", recordó los escándalos de Harvey Weinstein y criticó la hipocresía del Hollywood más elitista.

"No saben nada del mundo real. La mayoría de ustedes ha pasado menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg", recriminó a las estrellas.

"'Once Upon a Time... in Hollywood' casi duraba tres horas... Leonardo Dicaprio asistió al estreno y, cuando terminó la película, su cita era demasiado mayor para él", dijo en otro de sus golpes más comentados.

RECUERDO A AUSTRALIA Y CRISIS CLIMÁTICA

Muchas estrellas se acordaron hoy sobre el escenario de los incendios que están arrasando Australia: desde Ellen DeGeneres a Cate Blanchett pasando por un Russell Crowe que no estuvo en la ceremonia pero del cual se leyó un discurso cuando ganó el Globo de Oro a actor de una serie limitada por "The Loudest Voice".

"No nos confundamos: la tragedia de Australia se debe al cambio climático. Necesitamos actuar basándonos en la ciencia, mover nuestra fuerza de trabajo a energías renovables y respetar nuestro planeta como el único e increíble lugar que es", leyó Jennifer Aniston en su lugar.

También Joaquin Phoenix, vencedor como mejor actor dramático por la película "Joker", llamó la atención sobre la necesidad de proteger al planeta.

"A veces tenemos que tomar la responsabilidad y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas. Espero que podamos hacer eso. No debemos tomar aviones privados a Palm Springs -una localidad cercana a Hollywood- (...). Intentaré hacerlo mejor y espero que ustedes también", señaló.

FEMINISMO Y PELIGROS BÉLICOS

Michelle Williams es una de las intérpretes de Hollywood que mejor habla ante un micrófono, y hoy lo demostró de nuevo tras triunfar como la mejor actriz de una serie limitada por "Fosse/Verdon".

"Mujeres, cuando sea el tiempo de votar, por favor háganlo en su propio interés. Es lo que han hecho los hombres durante años y por eso el mundo se parece tanto a ellos", dijo en un apasionado discurso feminista.

También suele ser muy elocuente Patricia Arquette, que ganó el premio a la mejor actriz de reparto de una serie por "The Act" y que alertó de los peligros de la escalada entre EE.UU. e Irán.

"Un presidente tuiteando una amenaza de 52 bombardeos incluyendo sitios culturales. Gente joven arriesgando sus vidas, cruzando el mundo. Personas que no saben si las bombas van a caer sobre las cabezas de sus niños", argumentó la actriz, quien pidió que la sociedad deje a las próximas generaciones un mundo mejor.

MÁS HUMOR

Phoebe Waller-Bridge fue una de las grandes triunfadoras con los dos premios para "Fleabag", pero además dejó uno de los momentos más divertidos de la gala.

"Personalmente, me gustaría dar las gracias a Obama por poner a 'Fleabag' en su lista (de series preferidas de 2019)", dijo.

"Como algunos de ustedes saben, él siempre ha estado en mi lista", bromeó en referencia a un pasaje de "Fleabag" en el que la protagonista se masturba viendo un discurso del expresidente de EE.UU.

También Sacha Baron Cohen ofreció uno de los chistes más destacados al presentar la película "Jojo Rabbit" sobre un niño cuyo amigo invisible es Adolf Hitler.

"El héroe de la siguiente película es un inocente y confundido niño que difunde propaganda nazi y que solo tiene amigos imaginarios: su nombre es Mark Zuckerberg", ironizó en referencia al fundador de Facebook.

ESTRELLAS EMOCIONADAS

Los premios honoríficos a Tom Hanks y Ellen DeGeneres fueron, probablemente, los momentos más emotivos y tiernos de la velada, con él al borde de las lágrimas hablando de su familia y ella reivindicando el poder que puede tener la televisión para mejorar la sociedad.

Y Renée Zellweger, que consiguió el premio a la mejor actriz por "Judy" en un fenomenal retorno a lo más alto de Hollywood, compartió una enseñanza en la velada.

"La cima no es lo que importa: lo que importa es el camino", afirmó.