Tristan Thompson sorprende con flores a Khloe Kardashian por triunfar en los People's Choice Awards

ESTADOS UNIDOS.- Tristan Thompson honró a su novia, Khloé Kardashian a lo grande después de triunfar en los People's Choice Awards 2020 .

Durante la 46a ceremonia anual el domingo 15 de noviembre, la cofundadora de “Good American”, de 36 años, fue anunciada como la principal estrella de reality de este año, e incluso venció a su hermana Kim Kardashian en la categoría.

Junto con su famosa familia, Khloé y Kim, de 40 años, ganaron al mejor reality show de 2020 por “Keeping Up With the Kardashians” .

Para celebrar los logros de Khloé, la estrella de la NBA de 29 años le envió un enorme ramo de exquisitas flores rosas. La presentadora de "Revenge Body" mostró el dulce regalo en un video de sus historias de Instagram que mostraba a su hija de 2 años, True Thompson, sosteniendo la tarjeta que lo acompañaba.

"¿Recibí flores de tu papá?" Khloé le preguntó al niño el lunes 16 de noviembre. Mientras True trataba de leer la tarjeta, Khloé dijo: “Oh, ¿la estás leyendo? Él dice: '¡Felicitaciones por ganar People's Choice!' ¡Gracias!".

La revista Us Weekly confirmó en agosto que Khloé y Tristan volvieron a estar juntos después de separarse en febrero de 2019.

La pareja puso en pausa su relación el año pasado después de que el jugador de los Cleveland Cavaliers engañara a la estrella de reality con Jordyn Woods , quien es la ex mejor amiga de la hermana menor de Khloé, Kylie Jenner . Antes del incidente de 2019, Tristan engañó a Khloé cuando tenía nueve meses de embarazo de True.

Antes de la reconciliación del dúo, Khloé y Tristan habían pasado mucho tiempo juntos en cuarentena criando a su hija. El ex propietario de Dash también luchó contra el nuevo coronavirus al principio de la pandemia.