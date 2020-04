Tributo a T. Rex , con U2 y Elton John sale en septiembre

ESTADOS UNIDOS.- El álbum tributo a Marc Bolan y T. Rex titulado "AngelHeaded Hipster", y que cuenta con las voces de con U2, Elton John, Nick Cave, Joan Jett, Lucinda Williams y el Padre John Misty, será lanzado el 4 de septiembre, según información de Variety.

El álbum de 26 pistas, dirigido por el veterano productor Hal Willner, presenta un equipo de alto nivel entre U2 y Elton John en el mayor éxito de T. Rex, "Bang a Gong (Get It On), ”Así como contribuciones de Cave, Jett, Williams, Misty, Todd Rundgen, Perry Farrell, el cantante de Soft Cell Marc Almond, Kesha y muchos otros.

Tanto el álbum como el documental, sobre la vida del legendario rockero, son de BMG, en colaboración con la compañía Trinifold de Who / Robert Plant manager Bill Curbishley.

Un tráiler del documental, que aparentemente lleva el nombre del éxito de Bolan "Children of the Revolution", presenta a Willner y muchos de los artistas mencionados anteriormente hablando sobre él, aunque los detalles sobre el proyecto han sido escasos.

El proyecto fue anunciado por primera vez a Variety en 2017 por el CEO de BMG, Hartwig Masuch, y Willner lo mencionó en un perfil del New York Times ese mismo año.