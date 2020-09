Tras vencer al Covid-19 Tania Ruiz se somete a tratamiento en los labios

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo Tania Ruiz, quien saltó a la fama luego de ser relacionada sentimentalmente con el ex mandatario Enrique Peña Nieto, dio a conocer que se sometió a un tratamiento estético en los labios tras vencer su contagio de coronavirus.

La oriunda de San Luis Potosí compartió en sus historias de Instagram la técnica denominada Baby Lips, que permite definir y poner color a los labios por medio de la micropigmentación, con la cual luce unos labios color rosado y más gruesos.

Por fin a mi retoque de color de labio... Esperando media hora a que me haga la anestesia”, dijo Tania, quien en otro post agregó: “No duele, no duele, no duele”, para asegurar que el tratamiento no le afectó en lo más mínimo.