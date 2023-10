Tras su diagnóstico de demencia Bruce Willis habría perdido sus habilidades comunicativas

CIUDAD DE MÉXICO.- Bruce Willis es un actor estadounidense ampliamente conocido por su carrera en el cine y la televisión, sin embargo recientemente a presentado complicaciones de salud luego de haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal.

Según el portal de Alzheimer.gov la demencia frontotemporal es causada por un grupo de trastornos que gradualmente dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro provocando alteraciones en el pensamiento y la conducta.

Esta enfermedad ha llevado al actor y a su familia a experimentar fuertes cambios en sus vidas, pues la demencia frontotemporal, ha progresado de manera irreversible en los últimos meses.

Se ha reportado que ya ha perdido incluso la capacidad de comunicarse, lo que posiblemente ya no lo haga feliz.

Un amigo cercano de Willis, Glenn Gordon Caron, quien es el productor de la exitosa serie "Luz de luna" en la que Bruce Willis participó, ha hablado sobre cómo la enfermedad ha afectado las habilidades comunicativas y cognitivas del actor. En el pasado, Willis expresó emoción por el regreso de la serie "Luz de luna", pero en su estado actual, ya no puede comunicarse verbalmente, lo que refleja la progresión irreversible de su enfermedad.

"Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y aprovechar la vida al máximo (…) pero la alegría de vivir se ha ido”, expresó el productor.